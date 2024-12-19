Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 6 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận vấn đề cần hỗ trợ của khách hàng qua các kênh: Fanpage, Hotline
Ghi nhận khiếu nại từ khách hàng & phụ trách xử lý theo đúng quy trình đã được đề ra
Sử dụng linh hoạt các công cụ & phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề một cách kịp thời & chuyên nghiệp.
Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Khả năng giao tiếp tốt, thân thiện, tích cực.
Thao tác vi tính văn phòng tốt
Nhẫn nại, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động, yêu thích công việc CSKH
Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương
Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7-9tr + Các khoản phụ cấp/ trợ cấp
Tháng lương thứ 13
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định
Cơ chế thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding từ phía công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
