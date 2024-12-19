Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận vấn đề cần hỗ trợ của khách hàng qua các kênh: Fanpage, Hotline

Ghi nhận khiếu nại từ khách hàng & phụ trách xử lý theo đúng quy trình đã được đề ra

Sử dụng linh hoạt các công cụ & phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề một cách kịp thời & chuyên nghiệp.

Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Khả năng giao tiếp tốt, thân thiện, tích cực.

Thao tác vi tính văn phòng tốt

Nhẫn nại, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động, yêu thích công việc CSKH

Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7-9tr + Các khoản phụ cấp/ trợ cấp

Tháng lương thứ 13

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định

Cơ chế thăng tiến rõ ràng

Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding từ phía công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin