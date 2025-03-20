Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 186 - 188 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xử lý và yêu cầu các công việc trong công ty.

Làm việc qua mail với nước ngoài.

Xử lý các lô hàng gặp rắc rối và giải quyết vấn đề.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc kỹ năng tiếng anh tốt, giao tiếp tiếng anh khá.

ilest 7.0 là lợi thế.

Không cần có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc.

Tốt nghiệp ít nhất cao đẳng, đại học trở lên.

Có khả năng giao tiếp, am hiểu tâm lý khách hàng.

Kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng tốt.

Thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt Chịu khó, chăm chỉ làm việc, nói chuyện nhẹ nhàng.

Có kinh nghiệm về các vị trí liên quan là lợi thế (ưu tiên kinh nghiệm về logistics - ).

Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO

