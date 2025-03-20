Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 186
- 188 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xử lý và yêu cầu các công việc trong công ty.
Làm việc qua mail với nước ngoài.
Xử lý các lô hàng gặp rắc rối và giải quyết vấn đề.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bắt buộc kỹ năng tiếng anh tốt, giao tiếp tiếng anh khá.
ilest 7.0 là lợi thế.
Không cần có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc.
Tốt nghiệp ít nhất cao đẳng, đại học trở lên.
Có khả năng giao tiếp, am hiểu tâm lý khách hàng.
Kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng tốt.
Thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt Chịu khó, chăm chỉ làm việc, nói chuyện nhẹ nhàng.
Có kinh nghiệm về các vị trí liên quan là lợi thế (ưu tiên kinh nghiệm về logistics - ).
ilest 7.0 là lợi thế.
Không cần có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc.
Tốt nghiệp ít nhất cao đẳng, đại học trở lên.
Có khả năng giao tiếp, am hiểu tâm lý khách hàng.
Kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng tốt.
Thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt Chịu khó, chăm chỉ làm việc, nói chuyện nhẹ nhàng.
Có kinh nghiệm về các vị trí liên quan là lợi thế (ưu tiên kinh nghiệm về logistics - ).
Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI