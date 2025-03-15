Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Homestay 3M làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 30 Đường số 3, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận và chuyển thông tin về các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty

Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ

Tổ chức hoạt động giao lưu, cuộc thi giữa cư dân các cơ sở (truyền thông)

Thực hiện gia hạn hợp đồng với khách hàng hàng hết hạn

Duy trì và đảm bảo chất lượng dịch vụ và các tiêu chuẩn dịch vụ đang áp dụng tại cơ sở.

Thực hiện thu tiền nhà và chi phí phát sinh.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng liên quan chăm sóc khách hàng

Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Khả năng xử lý tình huống tốt, giữ bình tĩnh trong các tình huống khó khăn.

Có kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng.

Tại Công ty TNHH Homestay 3M Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Homestay 3M

