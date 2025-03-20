Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 – 21 – 23 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ tại nha khoa

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về dịch vụ nha khoa cung cấp

Hỗ trợ bác sỹ trong việc tư vấn cho khách hàng về các thủ thuật khách hàng cần điều trị

Lên lịch hẹn, xác nhận lịch hẹn thăm khám & điều trị cho Khách hàng.

Thực hiện việc chăm sóc khách hàng trước, trong, sau điều trị & khai thác khách hàng tiềm năng. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Cập nhật chương trình khuyến mãi & dịch vụ/công nghệ mới và chính sách ưu đãi để tư vấn cho khách hàng.

Thực hiện cung cấp, lưu trữ dữ liệu hình ảnh và có trách nhiệm thực hiện các hạng mục marketing theo yêu cầu của cấp Quản lý trực tiếp.

Phối hợp giải quyết khiếu nại và chăm sóc Khách hàng

Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao trong bộ phận

Thực hiện các nhiệm vụ khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn & chuyên môn: Cao đẳng hoặc tương đương trở lên ngành Quản trị, Du lịch, ngoại ngữ, …

Kinh nghiệm: Từ 1 năm hoặc tối thiểu 1 năm đảm nhiệm vị trí tương đương

Có kiến thức xã hội, tâm lý khách hàng, thẩm mỹ, ưu tiên am hiểu về kiến thức Nha khoa.

Khả năng Tin học văn phòng, tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề.

Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn (từ 8tr - 12tr/ tháng, chưa bao gồm thưởng doanh số).

Chế độ bảo hiểm sức khỏe và các chế độ phúc lợi khác.

Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động.

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

