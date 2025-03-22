Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN ( SAVICO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 220 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng, giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu chăm sóc, nâng cấp xe.

Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng, mỗi nhân viên là một đại diện tốt nhất cho sự chuyên nghiệp và hình ảnh thương hiệu LYNK&CO, GEELY.

Hỗ trợ việc triển khai, thông tin đến khách hàng về các chương trình khuyến mãi, hậu mãi, chăm sóc khách hàng để đem đến trải nghiệm về dịch vụ tốt nhất cho

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và phát sinh.

Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê với ngành ô tô, có kiến thức về phụ kiện và dịch vụ chăm sóc .

Có kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc khách hàng ít nhất 2 năm.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và bán hàng chuyên nghiệp.

Năng động, nhiệt tình và có khả năng làm việc nhóm.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

Khả năng chịu áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN ( SAVICO) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn theo năng lực với tổng thu nhập = Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số đạt được .

Trợ cấp số điện thoại, và chi phí điện thoại hàng tháng .

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong ngành ô tô.

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN ( SAVICO)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin