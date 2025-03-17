Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5A, Đường số 3, P. An Phú, Quận 2, Quận 2

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ;

Phối hợp với các phòng ban liên quan để hỗ trợ KH tốt nhất;

Thực hiện khảo sát và ghi nhận mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm/ dịch vụ;

Chủ động liên hệ thông tin với KH về chương trình tri ân trong các dịp đặc biệt;

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng thông qua feedback, khảo sát => đề xuất kế hoạch nâng cao dịch vụ;

Các công việc khác được giao.

Làm việc theo ca: 8h00 - 17h00 & 10h00 - 18h00.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, tuổi từ 21 - 30.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên.

Kỹ năng lắng nghe và giao tiếp tốt, thân thiện, kiên nhẫn và chịu được áp lực.

Biết sử dụng word, excel cơ bản, ưu tiên có khả năng về Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ + hoa hồng

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị làm việc.

Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định.

Trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, chuyên nghiệp.

Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

