Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 263/6 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14,, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhiệm vụ chính:
Nếu bạn có kỹ năng tư vấn xuất sắc, đam mê lĩnh vực làm đẹp, hãy cùng Hana Kim Bách Nguyên nâng tầm trải nghiệm khách hàng!
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ, từ 22 tuổi trở lên.
Học vấn: Tốt nghiệp loại khá, giỏi đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế.
Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế
Tố chất & Kỹ năng:
Hoạt ngôn, thân thiện, không nói giọng địa phương.
Tác phong nhanh nhẹn, giao tiếp khéo léo, ứng xử linh hoạt.
Trung thực, siêng năng, có trách nhiệm cao.
Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp.
Đam mê chinh phục doanh số, có khả năng bán hàng tốt.
Thời gian thử việc: 02 tháng
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần, 8h - 17h
Địa điểm làm việc: 263/6 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Học vấn: Tốt nghiệp loại khá, giỏi đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế.
Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng & Phúc lợi:
Xét tăng lương theo năng lực.
Lương tháng 13, thưởng theo hiệu suất làm việc.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Chính sách phúc lợi hấp dẫn theo quy định công ty.
Cơ hội phát triển:
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng tư vấn.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Junior → Senior → Team Leader → Manager.
Môi trường làm việc:
Được trang bị máy tính, phần mềm hỗ trợ công việc.
Được chủ động đề xuất, thực hiện ý tưởng sáng tạo.
Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau.
Văn phòng hiện đại, sạch đẹp.
Hoạt động nội bộ:
Team-building, du lịch hàng năm.
12 ngày phép/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN
