Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 263/6 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14,, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:
Nếu bạn có kỹ năng tư vấn xuất sắc, đam mê lĩnh vực làm đẹp, hãy cùng Hana Kim Bách Nguyên nâng tầm trải nghiệm khách hàng!

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, từ 22 tuổi trở lên.
Giới tính:
Học vấn: Tốt nghiệp loại khá, giỏi đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế.
Học vấn:
Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế
Tố chất & Kỹ năng:
Hoạt ngôn, thân thiện, không nói giọng địa phương.
Tác phong nhanh nhẹn, giao tiếp khéo léo, ứng xử linh hoạt.
Trung thực, siêng năng, có trách nhiệm cao.
Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp.
Đam mê chinh phục doanh số, có khả năng bán hàng tốt.
Thời gian thử việc: 02 tháng
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần, 8h - 17h
Địa điểm làm việc: 263/6 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng & Phúc lợi:
Xét tăng lương theo năng lực.
Lương tháng 13, thưởng theo hiệu suất làm việc.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
BHXH, BHYT, BHTN
Chính sách phúc lợi hấp dẫn theo quy định công ty.
Cơ hội phát triển:
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng tư vấn.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Junior → Senior → Team Leader → Manager.
Junior → Senior → Team Leader → Manager.
Môi trường làm việc:
Được trang bị máy tính, phần mềm hỗ trợ công việc.
máy tính, phần mềm hỗ trợ công việc
Được chủ động đề xuất, thực hiện ý tưởng sáng tạo.
Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau.
Văn phòng hiện đại, sạch đẹp.
Hoạt động nội bộ:
Team-building, du lịch hàng năm.
Team-building, du lịch hàng năm
12 ngày phép/năm.
12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 263/6 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

