Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 263/6 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14,, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:

Nếu bạn có kỹ năng tư vấn xuất sắc, đam mê lĩnh vực làm đẹp, hãy cùng Hana Kim Bách Nguyên nâng tầm trải nghiệm khách hàng!

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, từ 22 tuổi trở lên.

Giới tính:

Học vấn: Tốt nghiệp loại khá, giỏi đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế.

Học vấn:

Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế

Tố chất & Kỹ năng:

Hoạt ngôn, thân thiện, không nói giọng địa phương.

Tác phong nhanh nhẹn, giao tiếp khéo léo, ứng xử linh hoạt.

Trung thực, siêng năng, có trách nhiệm cao.

Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp.

Đam mê chinh phục doanh số, có khả năng bán hàng tốt.

Thời gian thử việc: 02 tháng

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần, 8h - 17h

Địa điểm làm việc: 263/6 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng & Phúc lợi:

Xét tăng lương theo năng lực.

Lương tháng 13, thưởng theo hiệu suất làm việc.

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

BHXH, BHYT, BHTN

Chính sách phúc lợi hấp dẫn theo quy định công ty.

Cơ hội phát triển:

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng tư vấn.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Junior → Senior → Team Leader → Manager.

Junior → Senior → Team Leader → Manager.

Môi trường làm việc:

Được trang bị máy tính, phần mềm hỗ trợ công việc.

máy tính, phần mềm hỗ trợ công việc

Được chủ động đề xuất, thực hiện ý tưởng sáng tạo.

Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau.

Văn phòng hiện đại, sạch đẹp.

Hoạt động nội bộ:

Team-building, du lịch hàng năm.

Team-building, du lịch hàng năm

12 ngày phép/năm.

12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin