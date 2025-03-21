Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 82 Thăng Long, P.4, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Tiếp nhận vấn đề cần hỗ trợ của khách hàng qua kênh chat của Shop nước ngoài (Cross Border shop) thuộc Shopee.

Ghi nhận lại yêu cầu của khách hàng, xử lý theo quy trình được đào tạo và chuyển bộ phận liên quan để xử lý cho khách hàng (nếu cần).

Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

Có trách nhiệm với công việc, hỗ trợ tối đa để giải quyết vấn đề của khách hàng.

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.

Thao tác tốt vi tính văn phòng, biết sử dụng công cụ Google Hình ảnh/Google Dịch.

Giao tiếp tốt.

Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm phổ biến trên thị trường Việt Nam (Thời trang, Mỹ phẩm, gia dụng, Bách hóa……)

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm telesales, telemarketing, chăm sóc khách hàng, tư vấn.... tất cả các ngành nghề.

Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Thử việc 5.700.000

Chính thức 6.750.000

Đào tạo có lương (197.916đ/ngày, khóa đào tạo 3 ngày)

Nghỉ 6 ngày/tháng

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, giúp đỡ nhau trong công việc.

Công ty cung cấp đầy đủ các thiết bị làm việc.

Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

