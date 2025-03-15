Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HỢP LỰC TIẾN LÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH HỢP LỰC TIẾN LÊN
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 87/9
- 11 Thạnh Lộc 41, Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tìm kiếm, phát triển nguồn khách mới
Trực zalo làm việc với khách hàng, trả lời, giải đáp thắc mắc liên quan đến sản phẩm
Theo dõi các đơn đặt hàng và tiến độ giao hàng
Phân phối hàng hoá: theo dõi đơn đặt hàng và hàng về theo kịp tiến độ cho khách hàng
Theo dõi công nợ và nhắc khách hàng trả nợ khi đến hạn
Báo cáo khách hàng và đưa ra chiến dịch khách hàng mới
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH HỢP LỰC TIẾN LÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 7-10 tr/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỢP LỰC TIẾN LÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
