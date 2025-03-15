Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HỢP LỰC TIẾN LÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87/9 - 11 Thạnh Lộc 41, Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tìm kiếm, phát triển nguồn khách mới

Trực zalo làm việc với khách hàng, trả lời, giải đáp thắc mắc liên quan đến sản phẩm

Theo dõi các đơn đặt hàng và tiến độ giao hàng

Phân phối hàng hoá: theo dõi đơn đặt hàng và hàng về theo kịp tiến độ cho khách hàng

Theo dõi công nợ và nhắc khách hàng trả nợ khi đến hạn

Báo cáo khách hàng và đưa ra chiến dịch khách hàng mới

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Chăm chỉ, làm việc hết mình

Có óc quan sát và biết cách sắp xếp công việc

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Có năng khiếu và đam mê về thời trang

Tại CÔNG TY TNHH HỢP LỰC TIẾN LÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7-10 tr/ tháng

Làm việc văn phòng máy lạnh

Du lịch công ty mỗi năm 1 lần

Môi trường thoải mái không áp lực không theo khuôn khổ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỢP LỰC TIẾN LÊN

