Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GROWTH VENTURE CAPITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà IMV, số 87 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q7, TPHCM, Quận 7, Quận 7

Quản lý khách hàng: Phát triển mối quan hệ với khách hàng mới qua gọi điện, gặp gỡ, email và các kênh khác, đồng thời duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Giới thiệu & Trình bày sản phẩm: Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty, thực hiện trình diễn sản phẩm, giải đáp thắc mắc và tư vấn chuyên nghiệp cho khách hàng.

Ký kết hợp đồng & Hỗ trợ sau bán hàng: Hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng, theo dõi tiến độ đơn hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Làm việc nhóm: Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kinh doanh và các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế (ví dụ: thời trang, đồ gia dụng, mỹ phẩm, v.v.).

Ngoại hình ưa nhìn, tự tin, có tính cách hướng ngoại.

Ứng viên nữ từ 18 - 35 tuổi.

Không yêu cầu trình độ học vấn.

Tại CÔNG TY TNHH GROWTH VENTURE CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 VND/tháng+hoa hồng

Lương thử việc: 85% lương cơ bản (6.800.000 VND/tháng), thử việc 1 tháng.

Trợ cấp sau khi chuyển chính: 2.000.000 VND/tháng, bao gồm:

Ăn trưa: 840.000 VND/tháng (30.000 VND/bữa).

Đi lại & Xăng xe: 1.160.000 VND/tháng.

Trợ cấp thử việc: Chỉ hỗ trợ ăn trưa 840.000 VND/tháng (30.000 VND/bữa).

Bảo hiểm: Đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

