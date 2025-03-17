Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 34 Đường số 41 Trịnh Quang Nghị, P.7, Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tiếp nhận thông tin khách hàng từ nguồn dữ liệu của công ty
Tiếp nhận và xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc, quản lý phản hồi của khách hàng qua internet/điện thoại.
Liên hệ chăm sóc khách hàng và thông báo các chương trình ưu đãi theo chính sách công ty.
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên. Các khối ngành Kinh tế/ Y Dược/ Sức khỏe
Ưu tiên từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên tại vị trí nhân viên Chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên Bán hàng qua điện thoại
Khả năng truyền đạt rõ ràng, cả bằng lời nói và văn bản.
Có khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và hiểu ý khách hàng.
Giải quyết vấn đề thành thạo, trong đó có khả năng xác định vấn đề và đưa ra giải pháp một cách kịp thời.
Vui vẻ, khéo léo, nhiệt tình.
Biết sử dụng tin học văn phòng: Word, Excel
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, chịu được áp lực công việc
Ưu tiên từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên tại vị trí nhân viên Chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên Bán hàng qua điện thoại
Khả năng truyền đạt rõ ràng, cả bằng lời nói và văn bản.
Có khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và hiểu ý khách hàng.
Giải quyết vấn đề thành thạo, trong đó có khả năng xác định vấn đề và đưa ra giải pháp một cách kịp thời.
Vui vẻ, khéo léo, nhiệt tình.
Biết sử dụng tin học văn phòng: Word, Excel
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, năng động, có cơ hội phát triển bản thân
Lương thỏa thuận; Lương cứng + Doanh số, từ 7-10.000.000
Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định
Thưởng theo hiệu quả công việc
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Du lịch hàng năm
Lương thỏa thuận; Lương cứng + Doanh số, từ 7-10.000.000
Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định
Thưởng theo hiệu quả công việc
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI