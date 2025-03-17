Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 Đường số 41 Trịnh Quang Nghị, P.7, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận thông tin khách hàng từ nguồn dữ liệu của công ty

Tiếp nhận và xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc, quản lý phản hồi của khách hàng qua internet/điện thoại.

Liên hệ chăm sóc khách hàng và thông báo các chương trình ưu đãi theo chính sách công ty.

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên. Các khối ngành Kinh tế/ Y Dược/ Sức khỏe

Ưu tiên từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên tại vị trí nhân viên Chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên Bán hàng qua điện thoại

Khả năng truyền đạt rõ ràng, cả bằng lời nói và văn bản.

Có khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và hiểu ý khách hàng.

Giải quyết vấn đề thành thạo, trong đó có khả năng xác định vấn đề và đưa ra giải pháp một cách kịp thời.

Vui vẻ, khéo léo, nhiệt tình.

Biết sử dụng tin học văn phòng: Word, Excel

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, năng động, có cơ hội phát triển bản thân

Lương thỏa thuận; Lương cứng + Doanh số, từ 7-10.000.000

Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định

Thưởng theo hiệu quả công việc

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA

