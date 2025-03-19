Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Shophouse B1 Hoàng Anh Gold House, Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Giới thiệu sản phẩm công ty đến spa, phòng khám da liễu
Phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng.
Chăm sóc khách hàng trên địa bàn được giao.
Đi lại gặp khách hàng hằng tháng ( tổng 5-7 ngày)
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 6 tháng kinh nghiệm tư vấn bán hàng
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, tự tin
Kỹ năng bán hàng, thuyết phục và chăm sóc khách hàng.
Có thể đi lại, đi công tác ngắn ngày ( tổng 5-7 ngày)
Tại CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 15 - 20 triệu: Lương cơ bản+% doanh số
Phép năm, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Hỗ trợ cơm trưa và chi phí gửi xe.
Thời gian làm việc:
Thứ 2 - 6: 8h30 - 17h30 và sang thứ 7, đi công tác phụ thuộc vào khách hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM
