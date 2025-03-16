Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DIGIBIRD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DIGIBIRD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH DIGIBIRD
Ngày đăng tuyển: 16/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH DIGIBIRD

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DIGIBIRD

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 151 Nguyễn Khoa Đăng, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tiếp nhận, giải đáp và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ phần mềm, giải pháp CNTT của công ty qua điện thoại, email, mạng xã hội.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai, sử dụng phần mềm và giải quyết các vấn đề kỹ thuật cơ bản.
Hướng dẫn khách hàng sử dụng hệ thống, ứng dụng và các công cụ hỗ trợ trong quá trình vận hành.
Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật và tư vấn để xử lý các vấn đề phát sinh và đảm bảo dịch vụ được cung cấp đúng cam kết.
Duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng để cập nhật thông tin và giải đáp các nhu cầu phát sinh.
Cập nhật và thông báo về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hoặc sản phẩm/dịch vụ mới.
Thu thập phản hồi từ khách hàng về trải nghiệm sử dụng sản phẩm/dịch vụ, đề xuất cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ.
Hỗ trợ các chiến dịch nâng cao trải nghiệm khách hàng, triển khai chính sách chăm sóc khách hàng theo chiến lược của công ty.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, hỗ trợ phần mềm.
Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và giải quyết vấn đề tốt.
Khả năng phân tích và xử lý tình huống linh hoạt.
Năng động, tích cực, trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động học hỏi, chịu được áp lực công việc.
Yêu cầu có máy tính xách tay

Tại CÔNG TY TNHH DIGIBIRD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 VND/tháng + Hoa hồng + Thưởng theo KPI
Thưởng vào các ngày lễ, tết.
Tham gia Team Building hằng năm
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, công nghệ và kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Làm việc trong môi trường công nghệ, sáng tạo và năng động.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong lĩnh vực tư vấn CNTT và giải pháp kỹ thuật số.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGIBIRD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DIGIBIRD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 99 Tạ Hiện, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

