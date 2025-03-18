Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Hỗ trợ, tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề khách hàng.

Trả lời tin nhắn, cuộc gọi, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty.

Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty.

Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng để tái sử dụng sản phẩm, tăng doanh thu cho công ty.

Có kiến thức về bệnh học thủy sản, biết xem bệnh trên tôm là một điểm cộng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành QTKD, Thủy sản, Sinh học, Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành khác liên quan….

Không yêu cầu kinh nghiệm. Được đào tạo lại từ đầu.

Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, giọng nói dễ nghe.

Có khả năng sáng tạo, tư duy nhanh nhẹn.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng excel.

Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 - 9.000.000 triệu + Hoa hồng không giới hạn

Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ.

Lương tháng 13

12 ngày phép/năm

Hỗ trợ phí gửi xe

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

Thưởng các ngày Lễ, Tết: 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, Ngày Quốc Khánh 2/9, Tết Trung Thu, Tết Dương Lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin