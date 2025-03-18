Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 20 Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
Hỗ trợ, tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề khách hàng.
Trả lời tin nhắn, cuộc gọi, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty.
Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty.
Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng.
Duy trì mối quan hệ với khách hàng để tái sử dụng sản phẩm, tăng doanh thu cho công ty.
Có kiến thức về bệnh học thủy sản, biết xem bệnh trên tôm là một điểm cộng.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm. Được đào tạo lại từ đầu.
Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, giọng nói dễ nghe.
Có khả năng sáng tạo, tư duy nhanh nhẹn.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng excel.
Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ.
Lương tháng 13
12 ngày phép/năm
Hỗ trợ phí gửi xe
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.
Thưởng các ngày Lễ, Tết: 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, Ngày Quốc Khánh 2/9, Tết Trung Thu, Tết Dương Lịch.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
