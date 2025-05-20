Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD

Mức lương Đến 1,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Đến 1,000 USD

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đăng ký, xác minh tài khoản, nạp/rút tiền và sử dụng hệ thống

Giải đáp thắc mắc của khách hàng qua các kênh: chat, email, điện thoại

Theo dõi, xử lý các phản hồi liên quan đến giao dịch, tài khoản, hệ thống

Giao tiếp với cộng đồng trader, giới thiệu chương trình hợp tác IB (Introducing Broker)

Tìm kiếm, tuyển chọn và hỗ trợ đối tác có tiềm năng trở thành IB hoặc cộng tác viên

Kết hợp với các bộ phận khác để triển khai chiến dịch chăm sóc và mở rộng cộng đồng người dùng

Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Hàn tốt, tương đương TOPIK 4, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc hoặc sinh sống tại Hàn Quốc

Giao tiếp tốt, thái độ tích cực, biết lắng nghe và xử lý vấn đề khéo léo

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực CSKH, sales, IB/affiliate là lợi thế

Có hiểu biết cơ bản về thị trường tài chính, giao dịch forex/crypto là điểm cộng

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ khách hàng (ticket system, chat platforms, etc.) và kiến thức về các giao dịch tài chính, thanh toán là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 1,000 USD/tháng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển cùng dự án quốc tế

Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

Đào tạo chuyên môn sâu về lĩnh vực tài chính

Trà sữa hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA

