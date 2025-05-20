Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA
- Hồ Chí Minh: 19 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Đến 1,000 USD
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đăng ký, xác minh tài khoản, nạp/rút tiền và sử dụng hệ thống
Giải đáp thắc mắc của khách hàng qua các kênh: chat, email, điện thoại
Theo dõi, xử lý các phản hồi liên quan đến giao dịch, tài khoản, hệ thống
Giao tiếp với cộng đồng trader, giới thiệu chương trình hợp tác IB (Introducing Broker)
Tìm kiếm, tuyển chọn và hỗ trợ đối tác có tiềm năng trở thành IB hoặc cộng tác viên
Kết hợp với các bộ phận khác để triển khai chiến dịch chăm sóc và mở rộng cộng đồng người dùng
Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, thái độ tích cực, biết lắng nghe và xử lý vấn đề khéo léo
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực CSKH, sales, IB/affiliate là lợi thế
Có hiểu biết cơ bản về thị trường tài chính, giao dịch forex/crypto là điểm cộng
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ khách hàng (ticket system, chat platforms, etc.) và kiến thức về các giao dịch tài chính, thanh toán là một điểm cộng.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển cùng dự án quốc tế
Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc
Đào tạo chuyên môn sâu về lĩnh vực tài chính
Trà sữa hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
