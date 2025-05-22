Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu

Mức lương 7 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 99 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu khách hàng qua điện thoại.

Trực tiếp giải đáp thắc mắc khách hàng về dịch vụ sản phẩm mà Công ty cung cấp.

Đảm bảo cung cấp đúng thông tin khiếu nại/các vấn đề giải quyết của khách hàng cho các bộ phận liên quan xử lý.

Theo dõi chính sách về sản phẩm/dịch vụ của công ty nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng chính xác.

Thực hiện khảo sát về chất lượng và dịch vụ.

Báo cáo công việc cho Trưởng phòng theo yêu cầu.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Độ tuổi: 18 - 35 tuổi

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe (không ngọng, không địa phương)

Có kinh nghiệm CSKH từ 6 tháng trở lên (lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ hoặc có kỹ năng xử lý khiếu nại tốt là một điểm cộng)

Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ chế độ theo Luật Lao động

Đào tạo nghiệp vụ 5 ngày đầu tiên

Nâng cao kỹ năng vi tính văn phòng, nghiệp vụ CSKH chuyên nghiệp hơn.

Phát huy kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.