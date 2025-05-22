Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu

Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation

Mức lương
7 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 99 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu khách hàng qua điện thoại.
Trực tiếp giải đáp thắc mắc khách hàng về dịch vụ sản phẩm mà Công ty cung cấp.
Đảm bảo cung cấp đúng thông tin khiếu nại/các vấn đề giải quyết của khách hàng cho các bộ phận liên quan xử lý.
Theo dõi chính sách về sản phẩm/dịch vụ của công ty nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng chính xác.
Thực hiện khảo sát về chất lượng và dịch vụ.
Báo cáo công việc cho Trưởng phòng theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Độ tuổi: 18 - 35 tuổi
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe (không ngọng, không địa phương)
Có kinh nghiệm CSKH từ 6 tháng trở lên (lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ hoặc có kỹ năng xử lý khiếu nại tốt là một điểm cộng)

Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ chế độ theo Luật Lao động
Đào tạo nghiệp vụ 5 ngày đầu tiên
Nâng cao kỹ năng vi tính văn phòng, nghiệp vụ CSKH chuyên nghiệp hơn.
Phát huy kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 36-38A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Na

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

