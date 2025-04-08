Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 03, Tòa nhà 21T1 Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận vấn đề và hỗ trợ, giải đáp, xử lý các thắc mắc của khách hàng qua cổng trực tuyến, call/chat về đơn hàng, sản phẩm của công ty theo đúng quy trình và thời hạn giải quyết;

Call cho khách hàng theo yêu cầu từ các phòng ban nghiệp vụ (nếu có);

Phản ánh kịp thời, phối hợp với cá nhân/ BP liên quan giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách, đưa ra hướng giải quyết trong trường hợp không thuộc phạm vi và quyền hạn được trao;

Kiểm tra thông tin khách hàng, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ theo yêu cầu của công ty;

Cập nhật, theo dõi đảm bảo hệ thống dữ liệu đầy đủ, chính xác và các chỉ số trong hạn mức quy định.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ (9x, 2k)

Học vấn: Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan: Marketing, truyền thông, kinh tế,...

Ngoại ngữ: Sử dụng tốt tiếng Anh (Tối thiểu Toeic 600+ hoặc IELTS 5.5);

Ưu tiên trên 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử Dropshipping, POD;

Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh/video cơ bản (Canva, Photoshop, CapCut, ...);

Có kiến thức cơ bản và nhạy bén về hành vi khách hàng tại thị trường Anh/Úc/Mỹ và các nền tảng Thương mại điện tử (Shopify, Shopbase, Wordpress,…)

Khả năng chủ động, thích nghi và sáng tạo cao để làm việc hiệu quả trong một môi trường nhanh nhạy và độc lập;

Nhanh nhẹn, tư duy logic, kiên nhẫn và khả năng chịu áp lực tốt;

Nhiệt tình, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc;

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

Tại Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

LC (7M-10M) + PC(Max 1,2M) + Thưởng KPIs + Thưởng Com/Bonus...

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ/ bên ngoài của công ty;

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, quyền lợi theo Quy định (Lễ, tết, phép, BHXH, ...)

Được cung cấp điều kiện, môi trường làm việc đảm bảo;

Được Review lương định kì hàng năm và đột xuất theo năng lực làm việc;

Môi trường làm việc trẻ, luôn coi trọng giá trị chuyên môn và có cơ hội phát huy năng lực và thăng tiến rõ ràng;

Làm việc remote và được chủ động đăng ký ca làm (Đối với Parttime).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL

