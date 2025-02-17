Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
- Hà Nội: Số 9 ngõ 72 Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Xử lý khiếu nại khách hàng qua Vpage, Pancake, ....
Làm việc với các bên hãng vận chuyển. Xử lý, yêu cầu bồi hoàn các đơn hàng hoàn, đơn thất bại.
Chuẩn bị dữ liệu chăm sóc khách hàng.
Gọi điện chăm sóc khách hàng theo kế hoạch - theo yêu cầu - theo chiến dịch của MKT.
Trực tổng đài – hotline: Trực nghe, trả lời, phản hồi điện thoại khách hàng gọi đến
Phối hợp hoạt động với các phòng ban khác thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo Ban lãnh đạo thuộc chuyên môn của bộ phận CSKH.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 06 tháng trở lên chăm sóc khách hàng hoặc Sale online. Các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, yêu thích công việc tư vấn bán hàng và phục vụ khách hàng
Kỹ năng giao tiếp tốt, không nói ngọng, có khả năng thuyết phục.
Có kỹ năng sử dụng Tin học văn phòng cơ bản (word, excel).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch hàng năm, thưởng lễ tết, trung thu, ốm đau hiếu hỉ, kết hôn, sinh con, thưởng thâm niên, thưởng cống hiến, thưởng sáng kiến cải tiến...
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
