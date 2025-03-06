Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần vcomsat làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhập liệu các thông tin khách hàng và thông tin thiết bị, kích hoạt lên hệ thống

Trả lời, giải đáp và tư vấn các câu hỏi của khách hàng.

Thông báo các tình trạng lỗi thiết bị và đưa ra dự đoán nguyên nhân cũng như phương án xử lý để chuyển cho đội kỹ thuật của đại lý cũng như của công ty để khắc phục sự cố cho khách hàng nhằm đảm bảo hệ thống thiết bị vận hành ổn định, liên tục và chính xác.

Phối hợp và cung cấp các số liệu, thông tin cho các phòng và bộ phận chức năng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành liên quan đến Điện tử, Điện tử viễn thông là 1 lợi thế.

Hoặc:

Học các chuyên ngành khác nhưng đã từng làm qua vị trí Chăm sóc khách hàng, trực tổng đài bên dịch vụ chăm sóc khách hàng của mạng Viettel, Mobifone, Vina fone...ít nhất 1 năm trở lên

Có kỹ năng giao tiếp; thái độ làm việc nghiêm túc

Tại Công ty cổ phần vcomsat Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 7.000.000 đến 9.000.000 + các phụ cấp khác…

- Thời gian làm việc: trao đổi khi phỏng vấn

- Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp;

- Được huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ;

- Đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước;

- Được thưởng các ngày lễ, tết, 30/4-1/5, tổ chức sinh nhật theo quý, du lịch hàng năm,…

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần vcomsat

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin