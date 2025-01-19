Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH M.A.Y ART AND CRAFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH M.A.Y ART AND CRAFT VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Complex01, 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn sản phẩm, bán hàng, lên đơn cho khách và chăm sóc khách hàng trên các kênh bán hàng online.
Khung giờ làm việc từ 7h tới 23h, chia đều làm 4 ca, mỗi ca 4 tiếng, Làm 6 ngày/tuần
Part time: 1 ca 4 tiếng
Full time: 2 ca 4 tiếng (8 tiếng/ ngày), có thể đăng ký ca thời gian không liền nhau
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tinh thần máu lửa, chốt sales, có kinh nghiệm telesales là lợi thế
- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng online hoặc làm sales online trên phần mềm quản lý bán hàng Sapo
- Part time: Lên cửa hàng tối thiểu 1 buổi/ tuần
- Full time: Lên cửa hàng tối thiểu 3 ngày/ tuần
Tại CÔNG TY TNHH M.A.Y ART AND CRAFT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 24k/ giờ + doanh thu, thưởng năng suất
- Được trải nghiệm và học các bộ môn thủ công MIỄN PHÍ mà Tiệm phát triển v.v..
- Giảm giá đặc biệt dành cho nhân viên
- Đi du lịch hàng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH M.A.Y ART AND CRAFT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
