Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH M.A.Y ART AND CRAFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Complex01, 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Tư vấn sản phẩm, bán hàng, lên đơn cho khách và chăm sóc khách hàng trên các kênh bán hàng online.

Khung giờ làm việc từ 7h tới 23h, chia đều làm 4 ca, mỗi ca 4 tiếng, Làm 6 ngày/tuần

Part time: 1 ca 4 tiếng

Full time: 2 ca 4 tiếng (8 tiếng/ ngày), có thể đăng ký ca thời gian không liền nhau

Yêu Cầu Công Việc

- Có tinh thần máu lửa, chốt sales, có kinh nghiệm telesales là lợi thế

- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng online hoặc làm sales online trên phần mềm quản lý bán hàng Sapo

- Part time: Lên cửa hàng tối thiểu 1 buổi/ tuần

- Full time: Lên cửa hàng tối thiểu 3 ngày/ tuần

Quyền Lợi

Thu nhập: 24k/ giờ + doanh thu, thưởng năng suất

- Được trải nghiệm và học các bộ môn thủ công MIỄN PHÍ mà Tiệm phát triển v.v..

- Giảm giá đặc biệt dành cho nhân viên

- Đi du lịch hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

