Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 345 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và chủ động tư vấn/ giới thiệu sản phẩm phù hợp theo yêu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại Vietjet Air qua kênh tổng đài, email, website...

Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, khiếu nại,..theo yêu cầu khách hàng liên quan đến quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ tại Vietjet Air như đặt chỗ, thay đổi chỗ ngồi, nâng hạng, hoàn vé...

Tiếp nhận và ghi nhận đầy đủ các yêu cầu khách hàng chuyển bộ phận xử lý/hệ thống xử lý đầy đủ thông tin theo quy định.

Ghi nhận các góp ý của khách hàng để tổng hợp các ý kiến cải tiến chất lượng dịch vụ, sản phẩm dịch vụ tại Vietjet Air

Thực hiện các công việc khác phù hợp theo quản lý trực tiếp quy định chức danh tại từng thời kỳ chấp nhận làm việc xoay ca 24/7

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 20 đến 35 tuổi.

Tiếng anh giao tiếp cơ bản

Trình độ: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Không yêu cầu kinh nghiệm

Vi tính văn phòng tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt, chất giọng phổ thông dễ nghe (không sử dụng ngôn từ vùng miền, từ ngữ bình dân),

Có trách nhiệm trong công việc, chăm chỉ, chịu khó học hỏi, biết lắng nghe

Thời gian làm việc ca xoay 24/7

Tại CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000-11.000.000 VNĐ

Nghỉ bất kỳ 1 ngày/ tuần, chính sách phúc lợi theo quy định.

Chế độ phúc lợi cấp áo đồng phục nhân viên chính thức, các hoạt động ngoại khóa, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên ngành CSKH và nghiệp vụ hàng không.

Làm việc trong môi trường hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin