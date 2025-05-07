Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TM DV TRƯỜNG NHẬT MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 435A Phạm Văn Đồng, Phường 11, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhập liệu hồ sơ, xử lý dữ liệu theo form mẫu lên hệ thống của công ty.

Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ (hồ sơ giấy tờ pháp lý về vận tải, biển số vàng, phù hiệu xe kinh doanh, định vị,...)

Thực hiện báo cáo định kỳ theo mẫu của công ty

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ nữ từ 21 tuổi trở lên

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Có kinh nghiệm là 1 lợi thế (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Cẩn thận, tư duy tốt, nhạy bén với công việc

Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe

Sử dụng thành thạo word, excel, google sheet, drive,...

Quyền Lợi

Lương: 6-7 triệu/ tháng.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,... theo quy định của nhà nước

Nghỉ phép năm, Lễ, Tết theo quy định nhà nước

Được đào tạo, thưởng hoa hồng doanh thu theo quy trình của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

