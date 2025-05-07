Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TM DV TRƯỜNG NHẬT MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TM DV TRƯỜNG NHẬT MINH
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 435A Phạm Văn Đồng, Phường 11, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Nhập liệu hồ sơ, xử lý dữ liệu theo form mẫu lên hệ thống của công ty.
Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ (hồ sơ giấy tờ pháp lý về vận tải, biển số vàng, phù hiệu xe kinh doanh, định vị,...)
Thực hiện báo cáo định kỳ theo mẫu của công ty
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ từ 21 tuổi trở lên
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Cẩn thận, tư duy tốt, nhạy bén với công việc
Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe
Sử dụng thành thạo word, excel, google sheet, drive,...
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Cẩn thận, tư duy tốt, nhạy bén với công việc
Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe
Sử dụng thành thạo word, excel, google sheet, drive,...
Tại CÔNG TY TNHH TM DV TRƯỜNG NHẬT MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 6-7 triệu/ tháng.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,... theo quy định của nhà nước
Nghỉ phép năm, Lễ, Tết theo quy định nhà nước
Được đào tạo, thưởng hoa hồng doanh thu theo quy trình của công ty
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,... theo quy định của nhà nước
Nghỉ phép năm, Lễ, Tết theo quy định nhà nước
Được đào tạo, thưởng hoa hồng doanh thu theo quy trình của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV TRƯỜNG NHẬT MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI