Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Thang máy Pacific làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sentosa - 219 Thạch Lam, P. Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Ghi nhận, lưu trữ thông tin Khách hàng, ghi nhận lên phần mềm DMS;

Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của Khách hàng, thực hiện cuộc gọi CSKH;

Phát hành thư thông báo bảo hành, gửi đánh giá kết quả lắp đặt thang;

Thực hiện các yêu cầu báo giá vật tư, form duyệt giá;

Tổng kết báo cáo cuộc gọi báo thang hư ngoài giờ hàng tháng;

Thực hiện các công việc khác của TP.CSKH, Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành có liên quan, ưu tiên những ứng viên đã từng làm việc chăm sóc khách hàng qua điện thoại;

Giọng nói dễ nghe;

Khả năng giao tiếp, lắng nghe, truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề tốt;

Có khả năng tổ chức sắp xếp công việc và làm việc độc lập;

Tại Công ty TNHH Thang máy Pacific Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ Thứ Hai - Sáng Thứ Bảy;

Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;

Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty;

Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Được nâng lương theo quy định của Công ty;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang máy Pacific

