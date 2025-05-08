Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN RYL FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 297/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện tái chạm khách hàng định kỳ thông qua các kênh phù hợp (gọi điện, email, gặp mặt) nhằm duy trì mối quan hệ và gia tăng cơ hội bán hàng lặp lại.

Phối hợp xử lý đơn hàng nhanh chóng, chính xác và đảm bảo trải nghiệm mua hàng liền mạch cho khách hàng, từ khâu tiếp nhận đến giao hàng.

Phân tích số liệu bán hàng để xác định xu hướng, sản phẩm bán chạy và đề xuất chính sách bán phù hợp từng nhóm khách.

Đề xuất và triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng như khuyến mãi, combo sản phẩm, chính sách chiết khấu theo mùa vụ.

Hỗ trợ lập và theo dõi kế hoạch doanh số theo tháng/quý, đánh giá hiệu suất và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

Báo giá - Báo hàng đầy đủ và kịp thời cho khách hàng

Phân loại khiếu nại theo mức độ ưu tiên và phối hợp bộ phận liên quan để xử lý.

Theo dõi tiến độ giải quyết khiếu nại và phản hồi kịp thời cho khách hàng.

Ghi nhận dữ liệu khiếu nại để phân tích nguyên nhân gốc rễ và đưa ra biện pháp phòng ngừa.

Báo cáo định kỳ tình hình khiếu nại và cải tiến chất lượng dịch vụ.

Thiết kế và triển khai khảo sát định kỳ để đánh giá mức độ hài lòng khách hàng.

Thu thập phản hồi khách hàng và đề xuất cải tiến dịch vụ/bán hàng.

Theo dõi các chỉ số như NPS, tần suất mua hàng, khiếu nại để đo lường hài lòng.

Phối hợp đào tạo đội ngũ kinh doanh về chăm sóc khách hàng và thái độ phục vụ.

Xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết.

Hỗ trợ vận hành kho: theo dõi xuất – nhập – tồn, phối hợp điều phối hàng hóa, chuẩn bị vật tư bán hàng (POSM, quà tặng, hàng mẫu).

Đảm bảo điều kiện làm việc tại kho và văn phòng: tổ chức vệ sinh định kỳ, theo dõi sửa chữa – bảo trì – trang bị cơ sở vật chất cần thiết.

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong quá trình xử lý đơn hàng, giao nhận, cung ứng thông tin sản phẩm và hậu cần cho hoạt động bán hàng.

Hỗ trợ hậu cần cho các hoạt động nội bộ và thị trường: họp, công tác, đào tạo, hội nghị khách hàng, chương trình bán hàng và sự kiện kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc từ 1-3 năm cùng vị trí

Thành thạo kĩ năng tin học: word, excel

Phân tích, tổng hợp, quản lý và báo cáo các dữ liệu kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp tốt: giao tiếp khách hàng, giao tiếp nội bộ...

Kỹ năng soạn thảo và quản lý văn bản: báo giá, hợp đồng

Kỹ năng thuyết trình trước đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RYL FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 - 15 triệu/tháng

Được trang bị công cụ, dụng cụ làm việc

Chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật

Du Lịch

Chế độ thưởng, phụ cấp theo chính sách công ty

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RYL FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin