Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng BIM GROUP làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

BIM GROUP
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
BIM GROUP

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại BIM GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Văn phòng Vĩnh Phúc

- Ban quản lý dự án Thanh Xuân, Dự án Thanh Xuân, Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chào đón, hỗ trợ khách và cư dân các thông tin liên quan đến dự án.
• Kiểm soát việc vào/ra của khách đảm bảo an ninh và theo đúng quy định Ban quản lý khu biệt thự.
• Phối hợp công việc với các bộ phận liên quan để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
• Xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục cho cư dân.
• Tiếp nhận và giải quyết các phàn nàn, khiếu nại của cư dân/khách thuê căn biệt thự.
• Cập nhật và theo dõi nhật ký bộ phận hàng ngày.
• Thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
1. Bằng cấp (Qualification):
• Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
2. Kinh nghiệm (Experience):
• Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm lễ tân, dịch vụ khách hàng.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm CSKH/ Lễ tân tại các khách sạn, tòa nhà, khu đô thị lớn.
3. Kĩ năng (Skills):
• Kỹ năng giao tiếp, ứng xử khéo léo.

Tại BIM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BIM GROUP

BIM GROUP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

