Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng BIM GROUP làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

• Chào đón, hỗ trợ khách và cư dân các thông tin liên quan đến dự án.

• Kiểm soát việc vào/ra của khách đảm bảo an ninh và theo đúng quy định Ban quản lý khu biệt thự.

• Phối hợp công việc với các bộ phận liên quan để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

• Xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục cho cư dân.

• Tiếp nhận và giải quyết các phàn nàn, khiếu nại của cư dân/khách thuê căn biệt thự.

• Cập nhật và theo dõi nhật ký bộ phận hàng ngày.

• Thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn của Trưởng bộ phận.