Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng BIM GROUP làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại BIM GROUP
- Vĩnh Phúc: Văn phòng Vĩnh Phúc
- Ban quản lý dự án Thanh Xuân, Dự án Thanh Xuân, Vĩnh Phúc
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Chào đón, hỗ trợ khách và cư dân các thông tin liên quan đến dự án.
• Kiểm soát việc vào/ra của khách đảm bảo an ninh và theo đúng quy định Ban quản lý khu biệt thự.
• Phối hợp công việc với các bộ phận liên quan để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
• Xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục cho cư dân.
• Tiếp nhận và giải quyết các phàn nàn, khiếu nại của cư dân/khách thuê căn biệt thự.
• Cập nhật và theo dõi nhật ký bộ phận hàng ngày.
• Thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Bằng cấp (Qualification):
• Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
2. Kinh nghiệm (Experience):
• Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm lễ tân, dịch vụ khách hàng.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm CSKH/ Lễ tân tại các khách sạn, tòa nhà, khu đô thị lớn.
3. Kĩ năng (Skills):
• Kỹ năng giao tiếp, ứng xử khéo léo.
Tại BIM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIM GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
