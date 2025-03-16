Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH CHI NHÁNH HÀ NỘI
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tựu liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại.
Chăm sóc khách hàng đã sử dụng sản phẩm.
Tư vấn các sản phẩm theo kịch bản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Chốt đơn hàng qua điện thoại
Kiểm soát đơn hàng đã gửi để đảm bảo quy trình vận hành đúng tiến độ.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.
Làm việc full-time tại Tựu Liệt - Thanh Trì - Hà Nội.
chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Không yêu cầu bằng y dược.
Không yêu cầu
Làm việc full-time tại Tựu Liệt - Thanh Trì - Hà Nội.
chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Không yêu cầu bằng y dược.
Không yêu cầu
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7-9 triệu đồng/tháng. Thu Nhập Từ 15 Triệu
Lương cứng:
Thu Nhập Từ 15 Triệu
Thưởng: % hoa hồng hấp dẫn + thưởng doanh số, tổng thu nhập trung bình từ 15 triệu đồng/tháng trở lên.
Thưởng:
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ đào tạo khi chưa có kinh nghiệm.
Lương cứng:
Thu Nhập Từ 15 Triệu
Thưởng: % hoa hồng hấp dẫn + thưởng doanh số, tổng thu nhập trung bình từ 15 triệu đồng/tháng trở lên.
Thưởng:
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ đào tạo khi chưa có kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI