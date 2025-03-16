Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tựu liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại.

Chăm sóc khách hàng đã sử dụng sản phẩm.

Tư vấn các sản phẩm theo kịch bản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Chốt đơn hàng qua điện thoại

Kiểm soát đơn hàng đã gửi để đảm bảo quy trình vận hành đúng tiến độ.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.

Làm việc full-time tại Tựu Liệt - Thanh Trì - Hà Nội.

chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Không yêu cầu bằng y dược.

Không yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7-9 triệu đồng/tháng. Thu Nhập Từ 15 Triệu

Thưởng: % hoa hồng hấp dẫn + thưởng doanh số, tổng thu nhập trung bình từ 15 triệu đồng/tháng trở lên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ đào tạo khi chưa có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin