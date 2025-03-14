Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Lô S5
- 7 cụm sản xuất làng nghề Tân Triều, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tiếp nhận cuộc gọi đến, trực tổng đài mạng Viettel line 198
Giải đáp thắc mắc/khiếu nại/hỗ trợ thông tin cho Khách hàng về các dịch vụ viễn thông Viettel
Nắm bắt tâm lý và nhu cầu của Khách hàng để có các biện pháp hỗ trợ , xử lý kịp thời
Ca 1: 06h30 – 14h30
Ca 2: 14h30 – 22h30 (có thể đổi ca theo lịch linh hoạt)
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo nghiệp vụ bài bản
Yêu thích công việc CSKH
Giọng nói to rõ, không giọng địa phương (ngọng L,N)
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Tốt nghiệp THPT trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 6.500.000 - 10.000.000 VND/tháng (có thể cao hơn tùy năng lực)
từ 6.500.000 - 10.000.000 VND/tháng
Thử việc 2 tháng 100% lương
Thưởng VAS hấp dẫn từ 1 - 4 triệu/tháng (Không áp doanh số)
Training 10 ngày (hỗ trợ 1.000.000 VND)
Đầy đủ chế độ theo luật khi ký HĐLĐ: BHXH, BHTN sau 2 tháng
Cấp giấy chứng nhận kỹ năng mềm CSKH
Được hổ trợ đầy đủ về trang thiết bị trong quá trình học việc và làm việc tại công ty
trang thiết bị
Được làm việc trong môi trường năng động
Phát huy được kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP
