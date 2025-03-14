Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Lô S5 - 7 cụm sản xuất làng nghề Tân Triều, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận cuộc gọi đến, trực tổng đài mạng Viettel line 198

Giải đáp thắc mắc/khiếu nại/hỗ trợ thông tin cho Khách hàng về các dịch vụ viễn thông Viettel

Nắm bắt tâm lý và nhu cầu của Khách hàng để có các biện pháp hỗ trợ , xử lý kịp thời

Ca 1: 06h30 – 14h30

Ca 2: 14h30 – 22h30 (có thể đổi ca theo lịch linh hoạt)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo nghiệp vụ bài bản

Yêu thích công việc CSKH

Giọng nói to rõ, không giọng địa phương (ngọng L,N)

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tốt nghiệp THPT trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6.500.000 - 10.000.000 VND/tháng (có thể cao hơn tùy năng lực)

từ 6.500.000 - 10.000.000 VND/tháng

Thử việc 2 tháng 100% lương

Thưởng VAS hấp dẫn từ 1 - 4 triệu/tháng (Không áp doanh số)

Training 10 ngày (hỗ trợ 1.000.000 VND)

Đầy đủ chế độ theo luật khi ký HĐLĐ: BHXH, BHTN sau 2 tháng

Cấp giấy chứng nhận kỹ năng mềm CSKH

Được hổ trợ đầy đủ về trang thiết bị trong quá trình học việc và làm việc tại công ty

trang thiết bị

Được làm việc trong môi trường năng động

Phát huy được kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin