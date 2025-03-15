Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Học Viện Ứng Dụng AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 - Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn & hỗ trợ khách hàng về các khóa đào tạo công nghệ & AI của công ty qua điện thoại, email, chat.

Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật, giúp khách hàng có trải nghiệm tốt nhất.

Upsell & Cross-sell, gợi ý sản phẩm phù hợp nhằm tối ưu doanh thu và hưởng hoa hồng cao.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết về Ai là một lợi thế

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Có giọng nói chuẩn, không nói tiếng địa phương;

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc được giao.

Có khả năng làm MC Zoom là 1 lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Học Viện Ứng Dụng AI Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp: Đóng đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Teambuilding & du lịch: Du lịch hàng năm, hoạt động gắn kết nhân viên.

Teambuilding & du lịch

Quà tặng nhân dịp đặc biệt: Quà sinh nhật, thưởng lễ Tết, quà cưới.

Quà tặng nhân dịp đặc biệt

Đào tạo chuyên sâu: Được hướng dẫn về công nghệ AI và kỹ năng telesales chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển rõ ràng, cơ hội trở thành nhân viên chính thức và phát triển lâu dài cùng công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Trẻ trung, năng động, tạo điều kiện phát huy năng lực tối đa.

Cơ hội kinh doanh: Tham gia các dự án kinh doanh, gia tăng thu nhập bền vững.

Thưởng tháng 13, Phụ cấp thâm niên

Phụ cấp cơm trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Học Viện Ứng Dụng AI

