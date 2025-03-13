Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN MV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C61 - 49. Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn - Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Gọi điện theo nguồn data nóng của MKT để check lại nhu cầu của học viên quan tâm ngành nào? Trường nào? Sau đó đẩy thông tin qua cho tư vấn chuyên môn.

Gọi điện đến các cơ quan tổ chức có nhu cầu, cử đi học, thống kê các học viên đó muốn học ngành nào? Trường nào? Sau đó đẩy thông tin cho tư vấn chuyên môn.

Chủ động tìm kiếm khách hàng qua các kênh online, giới thiệu, khác....

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25 tuôi. không Y/C bằng cấp.

Kinh nghiệm từ 1 năm telesale/ sale/ tư vấn qua điện thoại

Đam mê, năng động, giao tiếp và kỹ năng thuyết phục tốt

Ưu tiên có hiểu biết hoặc yêu thích các sản phẩm về Giáo Dục

Tin học văn phòng: Sử dụng cơ bản Excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN MV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 10,000,000-25,000,000 (lương cứng 7tr + % hoa hồng)

Thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết, tăng lương 1 năm 2 lần

BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ

Được cấp toàn bộ trang thiết bị để hoàn thành công việc

Môi trường hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, tính giáo dục cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN MV VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin