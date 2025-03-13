Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN MV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN MV VIỆT NAM
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: C61
- 49. Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn
- Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Gọi điện theo nguồn data nóng của MKT để check lại nhu cầu của học viên quan tâm ngành nào? Trường nào? Sau đó đẩy thông tin qua cho tư vấn chuyên môn.
Gọi điện đến các cơ quan tổ chức có nhu cầu, cử đi học, thống kê các học viên đó muốn học ngành nào? Trường nào? Sau đó đẩy thông tin cho tư vấn chuyên môn.
Chủ động tìm kiếm khách hàng qua các kênh online, giới thiệu, khác....
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 25 tuôi. không Y/C bằng cấp.
Kinh nghiệm từ 1 năm telesale/ sale/ tư vấn qua điện thoại
Đam mê, năng động, giao tiếp và kỹ năng thuyết phục tốt
Ưu tiên có hiểu biết hoặc yêu thích các sản phẩm về Giáo Dục
Tin học văn phòng: Sử dụng cơ bản Excel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN MV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn từ 10,000,000-25,000,000 (lương cứng 7tr + % hoa hồng)
Thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết, tăng lương 1 năm 2 lần
BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ
Được cấp toàn bộ trang thiết bị để hoàn thành công việc
Môi trường hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, tính giáo dục cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN MV VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
