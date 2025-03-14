Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5, Ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận và thực hiện các cuộc gọi tạo cuộc hẹn, mời phụ huynh và học sinh đến trung tâm để nghe tư vấn khóa học (Data phụ huynh đăng ký có sẵn từ nguồn MKT).
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và đưa ra kịch bản gọi điện phù hợp.
Xây dựng các báo cáo để đánh giá hiệu suất công việc.
Tham gia lên kế hoạch và triển khai các dự án để phát triển năng lực bản thân.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tuổi từ 21 trở lên; Giọng nói tốt, có khả năng giao tiếp hiệu quả chăm chỉ, trung thực, biết sử dụng Word, Excel cơ bản.
Có laptop để làm việc.
Có khả năng nhạy bén xử lý các tình huống linh hoạt. Có trách nhiệm và sự cầu tiến trong công việc.
Giao tiếp tiếng anh cơ bản (không bắt buộc)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương & thưởng cạnh tranh: Lương cứng 7.000.000 -8.000.000 triệu + Hoa hồng + Thưởng -> Tổng thu nhập từ 8 triệu-15 triệu.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được thể hiện bản thân.
Đánh giá năng lực 3th/lần. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 Ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

