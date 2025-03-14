Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 314 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Giới thiệu, tư vấn khách hàng về dịch vụ và sản phẩm phần mềm của công ty
Được hỗ trợ 100% data khách hàng
Làm việc trực tiếp tại Văn phòng, tư vấn khách hàng qua điện thoại giúp tiết kiệm thời gian, gia tăng năng suất.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, chấp nhận sinh viên mới ra trường và đang chờ bằng
Yêu thích kinh doanh
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000-12.000.000đ + doanh số hoa hồng
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định
Được cung cấp thiết bị làm việc
Được đào tạo định kỳ về chuyên môn và các kỹ năng liên quan trong thời gian làm việc
Môi trường làm việc thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 314 MINH KHAI, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

