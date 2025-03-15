Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UHEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 14 Triệu

Mức lương 7 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 187 Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 14 Triệu

Tìm hiểu và nắm rõ thông tin về sản phẩm/dịch vụ

Gọi điện cho khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ

Đàm phán bán hàng và tiếp nhận thông tin mua hàng

Chăm sóc khách hàng

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng

Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp

Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý cấp trên bao gồm nhưng không giới hạn

Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, làm việc nhóm, khả năng nắm bắt tâm lý con người.

Luôn chủ động trong công việc.

Nhiệt huyết, năng động, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UHEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thưởng hấp dẫn, cạnh tranh trong ngành

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực dược phẩm/y tế

Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng quản lý và lãnh đạo

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và quản lý

Cơ hội thăng tiến cao trong tổ chức

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UHEALTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin