Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UHEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UHEALTH
Mức lương
7 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 187 Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 14 Triệu
Tìm hiểu và nắm rõ thông tin về sản phẩm/dịch vụ
Gọi điện cho khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ
Đàm phán bán hàng và tiếp nhận thông tin mua hàng
Chăm sóc khách hàng
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng
Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp
Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên
Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý cấp trên bao gồm nhưng không giới hạn
Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, làm việc nhóm, khả năng nắm bắt tâm lý con người.
Luôn chủ động trong công việc.
Nhiệt huyết, năng động, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt.
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UHEALTH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và thưởng hấp dẫn, cạnh tranh trong ngành
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực dược phẩm/y tế
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng quản lý và lãnh đạo
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và quản lý
Cơ hội thăng tiến cao trong tổ chức
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UHEALTH
