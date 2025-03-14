Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÂN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, tin nhắn từ khách hàng.

Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, sử dụng sản phẩm.

Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống quản lý.

Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng cho quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành bất kỳ.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng từ 1 năm.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.

Có khả năng xử lý tình huống tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÂN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7.000.000đ + thưởng

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công ty.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÂN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin