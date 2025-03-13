Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 19 Triệu

Mức lương 10 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 1B Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 19 Triệu

Trực tiếp tới địa chỉ kinh doanh của khách hàng theo danh sách được giao, tìm hiểu nhu cầu, vấn đề của khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm và vận dụng kĩ năng nghiệp vụ đã được đào tạo để đưa ra tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng;

Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng mới;

Xây dựng và quản lý mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng;

Ghi nhận các khiếu nại từ khách hàng & phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý theo đúng quy trình;

Thực hiện các chương trình khảo sát tới khách hàng, tổng hợp và báo cáo cho cấp trên theo kế hoạch;

Lắng nghe góp ý, phản hồi của khách hàng, tổng hợp và đề xuất giải pháp cho khối phát triển sản phẩm để cải tiến phần mềm;

Quản lý và báo cáo công việc đến cấp trên theo đúng quy trình.

Với Mức Lương 10 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;

Có phương tiện đi lại;

Ưu tiên có kinh nghiệm Sale/ Chăm sóc khách hàng ít nhất 6 tháng;

Nhiệt tình, có tinh thần dịch vụ khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở các Công ty liên quan đến công nghệ, viễn thông, tài chính ngân hàng...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm;

Chăm sóc sức khỏe : Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

Tham gia các câu lạc bộ Yoga, sách, công nghệ,…miễn phí của công ty;

Được cung cấp máy tính cấu hình cao, trang thiết bị làm việc hiện đại;

Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

