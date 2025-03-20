Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa C, Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Thực hiện tư vấn bán hàng, giải đáp thắc mắc và chăm sóc khách hàng về sản phẩm của Công ty trên nền tảng Facebook, Website, Zalo, Shopee, Tiktok,…
Lập báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng/quý theo yêu cầu.
Liên kết với các bộ phận có liên quan để thực hiện đơn hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trong phạm vi phục vụ công việc.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 20-30 tuổi
Trình độ: tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm CSKH là một lợi thế
Yêu thích công việc bán hàng, máu lửa
Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo, tinh tế trong tương tác, kiên nhẫn và bình tĩnh, tính cách vui vẻ
Thành thạo tin học văn phòng, excel
Có trách nhiệm cao trong công việc.
Biết board game, thích chơi board game là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn: 3,000,000 - 5,000,000++/tháng (lương cứng + thưởng KPI)
3,000,000 - 5,000,000++
Linh hoạt đổi ca nếu có việc bận
Làm việc trong môi trường trẻ năng động, không gian ngập tràn đồ chơi, board game.
Được làm việc tại một sân chơi trẻ, tiềm năng, và phục vụ những giá trị giải trí, gắn kết, mang lại niềm vui cho mỗi con người và gia đình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
