Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS
- Hà Nội: Số 74 Sunrise G
- KĐT The Manor, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng hiệu quả (nhắn tin, gọi điện, ...) đối với những khách hàng được phân công chăm sóc, nhằm duy trì mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với khách hàng, đồng thời gia tăng doanh thu khách hàng mua lại
Tư vấn và giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng
Tiếp nhận các phàn nàn, khiếu nại của khách hàng, phân tích làm rõ nguyên nhân và chủ động xử lý hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý phàn nàn, khiếu nại cho khách hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng
Đảm bảo đạt KPI đề ra
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/cấp trên
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không nói ngọng, có khả năng giao tiếp tự tin, trôi chảy đặc biệt nếu có kỹ năng đàm phán và thuyết phục là một lợi thế
Biết lắng nghe, học hỏi từ những người xung quanh
Trung thực và có trách nhiệm trong công việc
Có thể làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm
Thành thạo word, excel
Có kinh nghiệm gọi điện chăm sóc khách hàng là một lợi thế. Nếu chưa có sẽ được đào tạo
Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy định của Công ty
Được làm việc trong môi trường năng động, cởi mở, có cơ hội học hỏi và phát triển bản than
Thưởng các dịp tết âm, tết dương, thưởng lương tháng 13 và các ngày lễ 20/10, 08/03, 30/4-1/5....
Được tham gia các buổi đào tạo hội nhập, đào tạo chuyên môn nhằm nâng cao năng lực bản thân
Xét tăng lương và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự lên các vị trí cao hơn (điều chỉnh lương cứng và mức hoa hồng hấp dẫn hơn)
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.
Chế độ phép năm cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
