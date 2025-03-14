Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 74 Sunrise G - KĐT The Manor, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng hiệu quả (nhắn tin, gọi điện, ...) đối với những khách hàng được phân công chăm sóc, nhằm duy trì mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với khách hàng, đồng thời gia tăng doanh thu khách hàng mua lại

Tư vấn và giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng

Tiếp nhận các phàn nàn, khiếu nại của khách hàng, phân tích làm rõ nguyên nhân và chủ động xử lý hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý phàn nàn, khiếu nại cho khách hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng

Đảm bảo đạt KPI đề ra

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/cấp trên

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Không nói ngọng, có khả năng giao tiếp tự tin, trôi chảy đặc biệt nếu có kỹ năng đàm phán và thuyết phục là một lợi thế

Biết lắng nghe, học hỏi từ những người xung quanh

Trung thực và có trách nhiệm trong công việc

Có thể làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm

Thành thạo word, excel

Có kinh nghiệm gọi điện chăm sóc khách hàng là một lợi thế. Nếu chưa có sẽ được đào tạo

Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 6,000,000 VNĐ – 8,000,000 VNĐ + thưởng doanh số. Thu nhập trung bình từ 8,000,000 VNĐ – 15,000,000 VNĐ

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy định của Công ty

Được làm việc trong môi trường năng động, cởi mở, có cơ hội học hỏi và phát triển bản than

Thưởng các dịp tết âm, tết dương, thưởng lương tháng 13 và các ngày lễ 20/10, 08/03, 30/4-1/5....

Được tham gia các buổi đào tạo hội nhập, đào tạo chuyên môn nhằm nâng cao năng lực bản thân

Xét tăng lương và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự lên các vị trí cao hơn (điều chỉnh lương cứng và mức hoa hồng hấp dẫn hơn)

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.

Chế độ phép năm cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS

