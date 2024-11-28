Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Apex Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Apex Pharma
Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 85/1a Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 25 Triệu
Thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo Facebook với ngân sách cao
- Có kinh nghiệm Google ads, Zalo ads, Tiktok ads là lợi thế
- Theo dõi, phân tích thống kê số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, phối hơp với Manager đánh giá hiệu quả của các chiến dịch đang triển khai.
- Tự lên ý tưởng, nội dung quảng cáo phù hợp ngành hàng, sản phẩm.
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có Laptop cá nhân.
- Có kỹ năng thống kê, có tư duy marketing.
- Tư duy học hỏi, nhiệt huyết, trách nhiệm
- Bằng cấp: Trung cấp/Cao đẳng / Đại học
- Nam từ 24 - 30 tuổi
Tại Công Ty TNHH Apex Pharma Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng ( Thoả thuận theo năng lực) + Thưởng doanh số + Thưởng top thi đua + Thưởng nóng.
Thu nhập: 8.000.000 – 25.000.000 VNĐ /tháng
- Được tham gia đào tạo về sản phẩm và nâng cao chuyên môn.
- Môi trường làm việc công bằng, năng động, đảm bảo mọi người có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, ngày nghỉ phép theo quy định .
- Thưởng lễ, tết, tháng 13... và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 85/1a Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú
Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 18h00, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Apex Pharma
