Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 26/1 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Triển khai các đầu việc liên quan về Google Ads và SEO
Triển khai các đầu việc được giao từ Leader
Chịu trách nhiệm: trong quyền hạn và công việc được giao
Báo cáo lên: Leader
Thời gian làm việc :T2-T6 từ 9h15 đến 17h30
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo và khéo léo, không ngại khó, ngại khổ.
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ Cấp: 1.500.000 VNĐ
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau 3 tháng làm TTS nếu như có năng lực và thể hiện thái độ tốt.
Hỗ trợ gửi xe
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều khả năng học tập, phát triển thăng tiến nhanh chóng. Và được hưởng chế độ đãi ngộ phù hợp với năng lực.
Được đào tạo về Google Ads
Nghiên cứu bộ từ khóa chạy Ads
Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu đối thủ
Lên mẫu quảng cáo
Tối ưu chiến dịch quảng cáo
Đọc chỉ số và đo lường hiệu quả chiến dịch
Được đào tạo về SEO
Chuyên sâu về các kỹ năng phân tích thị trường: Sử dụng Ahref, Similar web, Rtool để nghiên cứu và phân tích đối thủ
Nghiên cứu từ khóa bằng Keywordtool, Keyword Planner, Ahref,... để nghiên cứu từ khóa fix cứng, từ khóa bỏ quên, từ khóa ngách
Về insight, search intern, hiểu ngữ nghĩa của từ khóa
Phân tích website, hiểu biết về Social media và content.
Phương pháp Onpage: phân tích nhóm từ khóa, phân category và chuẩn hóa các tiêu chí SEO cho onpage website
Đào tạo content chuẩn SEO: số lượng từ, 4 loại backlink, cách chèn hàm lượng từ khóa,....
Xây dựng backlinks, và entity SEO mới nhất
Cách audits bằng google console, site và rtool.
Các kỹ năng giao tiếp với khách hàng và làm việc nhóm
Phương pháp thiết lập báo cáo và theo dõi các đầu mục công việc một cách logic
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
