Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26/1 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Triển khai các đầu việc liên quan về Google Ads và SEO

Triển khai các đầu việc được giao từ Leader

Chịu trách nhiệm: trong quyền hạn và công việc được giao

Báo cáo lên: Leader

Thời gian làm việc :T2-T6 từ 9h15 đến 17h30

Cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo và khéo léo, không ngại khó, ngại khổ.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Đam mê và yêu thích ngành SEO, Ads, chủ động, cầu tiến học hỏi và kiên trì trong công việc.

Có laptop phục vụ cho công việc.

Sẵn sàng làm thêm ngoài giờ để hoàn thành công việc đạt KPI cho khách hàng

Học các trường CĐ/ĐH liên quan đến Marketing, quản trị kinh doanh... hoặc yêu thích công việc SEO.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ Cấp: 1.500.000 VNĐ

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau 3 tháng làm TTS nếu như có năng lực và thể hiện thái độ tốt.

Hỗ trợ gửi xe

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều khả năng học tập, phát triển thăng tiến nhanh chóng. Và được hưởng chế độ đãi ngộ phù hợp với năng lực.

Được đào tạo về Google Ads

Nghiên cứu bộ từ khóa chạy Ads

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu đối thủ

Lên mẫu quảng cáo

Tối ưu chiến dịch quảng cáo

Đọc chỉ số và đo lường hiệu quả chiến dịch

Được đào tạo về SEO

Chuyên sâu về các kỹ năng phân tích thị trường: Sử dụng Ahref, Similar web, Rtool để nghiên cứu và phân tích đối thủ

Nghiên cứu từ khóa bằng Keywordtool, Keyword Planner, Ahref,... để nghiên cứu từ khóa fix cứng, từ khóa bỏ quên, từ khóa ngách

Về insight, search intern, hiểu ngữ nghĩa của từ khóa

Phân tích website, hiểu biết về Social media và content.

Phương pháp Onpage: phân tích nhóm từ khóa, phân category và chuẩn hóa các tiêu chí SEO cho onpage website

Đào tạo content chuẩn SEO: số lượng từ, 4 loại backlink, cách chèn hàm lượng từ khóa,....

Xây dựng backlinks, và entity SEO mới nhất

Cách audits bằng google console, site và rtool.

Các kỹ năng giao tiếp với khách hàng và làm việc nhóm

Phương pháp thiết lập báo cáo và theo dõi các đầu mục công việc một cách logic

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP

