Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn Giang

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lắp đặt hệ thống cơ điện:

- Lắp đặt đường ống khí, nước, thang máng cáp, cáp điện, thiết bị điện, thiết bị điều hòa, hệ thống cấp thoát nước.

- Kết nối các thiết bị, đấu nối nguồn điện, khí, nước

- Kiểm tra và đảm bảo các hệ thống hoạt động đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Phối hợp cùng các tổ đội nhà thầu xử lý các hạng mục công việc được phân công

- Tuân thủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công. Thực hiện vệ sinh 5S sau khi hoàn thành công việc

- Các công việc khác theo sự phân của Kỹ sư giám sát tại công trình.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: trung cấp nghề, cao đẳng nghề, chuyên ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công trình

- Có kiến thức cơ bản về chuyên môn cơ/điện

- Biết sử dụng các loại máy móc, công cụ dụng cụ phục vụ thi công

- Giới tính, độ tuổi: Nam, từ 18 – 35 tuổi

- Có sức khỏe tốt, có thể làm việc ngoài trời.

- Thời gian thử việc 01 tháng

Quyền Lợi

- Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật

- 12 ngày phép/ năm

- Thu nhập: từ 9 - 14 triệu đồng/ tháng tùy theo năng lực (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp + Thêm giờ)

- Thu nhập

9 - 14 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển

