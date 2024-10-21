Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG
- Đà Nẵng: 64 Cách Mạng Tháng Tám, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng, Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận
Đón tiếp và hướng dẫn người bệnh hoàn tất các thủ tục khám chữa bệnh.
Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh theo các nội quy, quy chế của bệnh viện.
Điều dưỡng viên phải thực hiện nghiêm chỉnh theo y lệnh của bác sĩ
Thực hiện công việc cơ bản như truyền dịch, tiêm thuốc, thay băng, uống thuốc, đặt thông, kỹ thuật cấp cứu theo đúng quy định. Đồng thời biết cách sử dụng, bảo quản những thiết bị y tế theo sự phân công.
Thường xuyên kiểm tra thuốc trực và bổ sung thuốc trực theo cơ sở quy định bệnh viện đưa ra.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp
Ngoại hình dễ nhìn
Có chứng chỉ hành nghề
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN, thưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Các quyền lợi khác theo chính sách của Tập đoàn Y khoa Tâm Trí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
