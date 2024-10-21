Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 64 Cách Mạng Tháng Tám, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Đón tiếp và hướng dẫn người bệnh hoàn tất các thủ tục khám chữa bệnh. Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh theo các nội quy, quy chế của bệnh viện. Điều dưỡng viên phải thực hiện nghiêm chỉnh theo y lệnh của bác sĩ Thực hiện công việc cơ bản như truyền dịch, tiêm thuốc, thay băng, uống thuốc, đặt thông, kỹ thuật cấp cứu theo đúng quy định. Đồng thời biết cách sử dụng, bảo quản những thiết bị y tế theo sự phân công. Thường xuyên kiểm tra thuốc trực và bổ sung thuốc trực theo cơ sở quy định bệnh viện đưa ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp Ngoại hình dễ nhìn Có chứng chỉ hành nghề Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN, thưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện Các quyền lợi khác theo chính sách của Tập đoàn Y khoa Tâm Trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG

