Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Diễn, Phúc Diễn, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phối hợp cùng bộ phận Marketing để lên ý tưởng, biên tập và dựng các video giới thiệu sản phẩm, sự kiện, quảng bá của công ty.

Biên tập nội dung video, dựng hình phục vụ cho hoạt động truyền thông, giới thiệu sản phẩm trên các kênh online: Youtube, Facebook,...

Tham gia hỗ trợ đối với các hoạt động khác của phòng Marketing theo các chiến dịch, chương trình sự kiện khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Báo cáo hiệu quả công việc định kỳ theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 22-30 tuổi. Sức khỏe tốt.

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên

Sử dụng thành thạo các phần mềm edit video như: Premiere, Adobe After Effect,...

Có thẩm mỹ tốt, tư duy sáng tạo, tùy biến cao trong thiết kế.

Có khả năng thành thạo phần mềm AI và PTS là 1 lợi thế

Yêu thích sản phẩm về công nghệ là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 VNĐ-15.000.000VNĐ bao gồm lương cứng và thưởng KPI

Hỗ trợ các chi phí liên quan đến công việc

Vé gửi xe free

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật

Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy

Quan trọng nhất, với văn hóa doanh nghiệp mạnh ở Đức Tín, bạn sẽ được yêu thương, hỗ trợ nhiệt tình từ cấp trên và đồng nghiệp...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin