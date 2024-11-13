Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
- Hà Nội: Cầu Diễn, Phúc Diễn, Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phối hợp cùng bộ phận Marketing để lên ý tưởng, biên tập và dựng các video giới thiệu sản phẩm, sự kiện, quảng bá của công ty.
Biên tập nội dung video, dựng hình phục vụ cho hoạt động truyền thông, giới thiệu sản phẩm trên các kênh online: Youtube, Facebook,...
Tham gia hỗ trợ đối với các hoạt động khác của phòng Marketing theo các chiến dịch, chương trình sự kiện khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Báo cáo hiệu quả công việc định kỳ theo yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
Sử dụng thành thạo các phần mềm edit video như: Premiere, Adobe After Effect,...
Có thẩm mỹ tốt, tư duy sáng tạo, tùy biến cao trong thiết kế.
Có khả năng thành thạo phần mềm AI và PTS là 1 lợi thế
Yêu thích sản phẩm về công nghệ là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ các chi phí liên quan đến công việc
Vé gửi xe free
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy
Quan trọng nhất, với văn hóa doanh nghiệp mạnh ở Đức Tín, bạn sẽ được yêu thương, hỗ trợ nhiệt tình từ cấp trên và đồng nghiệp...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
