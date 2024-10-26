Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1707, Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra nguyên vật liệu mẫu, sản phẩm và cho kết quả

- Hàng tháng, hàng quý lên kế hoạch làm việc và báo cáo kết quả thực hiện.

- Tự chủ trong công việc, hoàn thành công việc hiệu quả...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Ngành lương thực, thực phẩm, hóa chất, sinh học và các ngành thực phẩm khác liên quan.

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm làm việc ở vị trí KCS. Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm làm việc tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan

- Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập.

- Ưu tiên ứng viên đã làm có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia Bảo hiểm xã hội đúng và đầy đủ;

- Bảo hiểm 24h;

- Chuyên cần hàng tháng;

- Hỗ trợ phí giao thông hoặc trọ nhà tập thể miễn phí;

- Nghỉ mát hàng năm;

- Thưởng năm;

- Ngày nghỉ: Nghỉ ngày chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.

Các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin