Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1707, Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra nguyên vật liệu mẫu, sản phẩm và cho kết quả
- Hàng tháng, hàng quý lên kế hoạch làm việc và báo cáo kết quả thực hiện.
- Tự chủ trong công việc, hoàn thành công việc hiệu quả...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Ngành lương thực, thực phẩm, hóa chất, sinh học và các ngành thực phẩm khác liên quan.
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm làm việc ở vị trí KCS. Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm làm việc tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan
- Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập.
- Ưu tiên ứng viên đã làm có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia Bảo hiểm xã hội đúng và đầy đủ;
- Bảo hiểm 24h;
- Chuyên cần hàng tháng;
- Hỗ trợ phí giao thông hoặc trọ nhà tập thể miễn phí;
- Nghỉ mát hàng năm;
- Thưởng năm;
- Ngày nghỉ: Nghỉ ngày chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG

CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 1707 QL1A, Phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

