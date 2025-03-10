Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

- Tiếp nhận, nghiên cứu kế hoạch thi công, kiểm tra bản vẽ kỹ thuật.

- Bóc tách vật tư, nhân công, máy phục vụ công trình theo dự toán được duyệt

- Lập hồ sơ thanh quyết toán, dự toán điều chỉnh bổ sung, hợp đồng / phụ lục hợp đồng

- Kiểm soát, giải quyết hồ sơ nghiệm thu đề nghị thanh toán của các nhà thầu phụ, đội thi công và đối tác

- Theo dõi báo cáo sản lượng hàng tháng từ các Ban chỉ huy công trường báo về để lên kế hoạch nghiệm thu thanh toán, kịp thời cập nhật các thay đổi phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời

- Quản lý và lưu trữ các tài liệu liên quan đến Dự án / gói thầu được phân công: Hồ sơ dự thầu; hợp đồng với Chủ đầu tư, hợp đồng với các nhà thầu phụ; hồ sơ điều chỉnh, bổ sung phát sinh được duyệt; hồ sơ thanh quyết toán công trình...

- Tham gia lập kế hoạch thực hiện dự án phục vụ việc lập ngân sách chi tiết (tiến độ thi công, điều động nguồn lực, vật tư…)

- Theo dõi, kiểm soát tiến độ thi công, nguồn lực, vật tư tại dự án và các nhà thầu phụ, nhà cung cấp

- Kiểm soát khối lượng phát sinh các hợp đồng tại các dự án

- Tham gia kiểm tra, giám sát các công tác về hiện trường tại các dự án của Công ty