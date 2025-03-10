Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 91 Lê Đức Thọ, P Mỹ Đình 2,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Tiếp nhận, nghiên cứu kế hoạch thi công, kiểm tra bản vẽ kỹ thuật.
- Bóc tách vật tư, nhân công, máy phục vụ công trình theo dự toán được duyệt
- Lập hồ sơ thanh quyết toán, dự toán điều chỉnh bổ sung, hợp đồng / phụ lục hợp đồng
- Kiểm soát, giải quyết hồ sơ nghiệm thu đề nghị thanh toán của các nhà thầu phụ, đội thi công và đối tác
- Theo dõi báo cáo sản lượng hàng tháng từ các Ban chỉ huy công trường báo về để lên kế hoạch nghiệm thu thanh toán, kịp thời cập nhật các thay đổi phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời
- Quản lý và lưu trữ các tài liệu liên quan đến Dự án / gói thầu được phân công: Hồ sơ dự thầu; hợp đồng với Chủ đầu tư, hợp đồng với các nhà thầu phụ; hồ sơ điều chỉnh, bổ sung phát sinh được duyệt; hồ sơ thanh quyết toán công trình...
- Tham gia lập kế hoạch thực hiện dự án phục vụ việc lập ngân sách chi tiết (tiến độ thi công, điều động nguồn lực, vật tư…)
- Theo dõi, kiểm soát tiến độ thi công, nguồn lực, vật tư tại dự án và các nhà thầu phụ, nhà cung cấp
- Kiểm soát khối lượng phát sinh các hợp đồng tại các dự án
- Tham gia kiểm tra, giám sát các công tác về hiện trường tại các dự án của Công ty

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp hệ Đại học chính quy trở lên chuyên ngành: Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Kỹ thuật công trình xây dựng, Xây dựng cầu đường, Quản lý dự án xây dựng…

Tại Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương + thưởng %theo dự án phụ trách
- Thưởng tháng lương thứ 13
- Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương
- Hỗ trợ chi phí ăn trưa
- Tham gia BHXH, BHYT sau khi ký hợp đồng chính thức
- Du lịch, nghỉ mát 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home

Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 18 ngách 371/58/3 đường Đại Mỗ, Tổ dân phố Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam|

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

