Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 01 Lương Đình Của, Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giúp việc cho Giám đốc đầu tư trong công tác xây dựng kế hoạch, thống kê và báo cáo phân tích, đánh giá hoạt động, quản trị doanh nghiệp.

Thực hiện điều phối hàng hóa, vật tư, vận chuyển phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tham gia công tác Hợp tác quốc tế, xuất nhập khẩu hàng hóa

Thực hiện mua sắm vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Các nhiệm vụ khác do đơn vị phân công

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn về tổng hợp, phân tích tài chính, XNK.

Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Trách nhiệm và nhiệt tình với công việc.

Đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ tốt. Tiền lương, thưởng theo thỏa thuận và Quy chế của công ty

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Có cơ hội được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin