Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 01 Lương Đình Của, Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Giúp việc cho Giám đốc đầu tư trong công tác xây dựng kế hoạch, thống kê và báo cáo phân tích, đánh giá hoạt động, quản trị doanh nghiệp.
Thực hiện điều phối hàng hóa, vật tư, vận chuyển phục vụ sản xuất kinh doanh.
Tham gia công tác Hợp tác quốc tế, xuất nhập khẩu hàng hóa
Thực hiện mua sắm vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
Các nhiệm vụ khác do đơn vị phân công
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn về tổng hợp, phân tích tài chính, XNK.
Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Trách nhiệm và nhiệt tình với công việc.
Đi công tác theo yêu cầu công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ tốt. Tiền lương, thưởng theo thỏa thuận và Quy chế của công ty
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Có cơ hội được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
