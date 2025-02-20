Tuyển Nhân viên Kế hoạch Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
-Follow up samples for CMPT quotation and booking capacity
-Follow up production reports and analyze data about productivity, efficiency…
-Processing annex/contract with factory
-Update system
-TNA followed up with MD team to ensure production and delivery plan.
-Theo dõi mẫu cho báo giá CMPT và đặt công suất sản xuất.
-Theo dõi báo cáo sản xuất và phân tích dữ liệu về năng suất, hiệu suất…
-Xử lý phụ lục/hợp đồng với nhà máy.
-Cập nhật hệ thống.
-Theo dõi TNA cùng với đội MD để đảm bảo kế hoạch sản xuất và giao hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp, Quản lý Chuỗi Cung Ứng hoặc các lĩnh vực liên quan.
-Kỹ năng phân tích mạnh mẽ và thành thạo trong việc ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Tại Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
