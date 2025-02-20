Tuyển Nhân viên Kế hoạch Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

-Follow up samples for CMPT quotation and booking capacity

-Follow up production reports and analyze data about productivity, efficiency…

-Processing annex/contract with factory

-Update system

-TNA followed up with MD team to ensure production and delivery plan.

-Theo dõi mẫu cho báo giá CMPT và đặt công suất sản xuất.

-Theo dõi báo cáo sản xuất và phân tích dữ liệu về năng suất, hiệu suất…

-Xử lý phụ lục/hợp đồng với nhà máy.

-Cập nhật hệ thống.

-Theo dõi TNA cùng với đội MD để đảm bảo kế hoạch sản xuất và giao hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lập kế hoạch sản xuất hoặc quản lý chuỗi cung ứng, ưu tiên trong ngành may mặc.

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp, Quản lý Chuỗi Cung Ứng hoặc các lĩnh vực liên quan.

-Kỹ năng phân tích mạnh mẽ và thành thạo trong việc ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Tại Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.