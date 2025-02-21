Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Edelkochen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Edelkochen Việt Nam
- Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tham mưu, tư vấn cho RSM về kế hoạch phát triển kinh doanh và quản lý bán hàng mặt hàng tại khu vực mình phụ trách
2. Quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động quảng cáo tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm gia dụng; Chịu trách nhiệm thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu, độ phủ sản phẩm, công nợ khu vực được giao
3. Tìm kiếm khách hàng mới trong khu vực mình phụ trách.
4. Quản lý tình hình bán hàng, sản lượng, doanh thu, hàng xuất trả của từng mã hàng, hàng bảo hành, công nợ của từng khách hàng.
5. Báo cáo về hoạt động kinh doanh của khu vực cho RSM tuần, tháng, quý, năm;
6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CBQL
7. Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Chuyên môn: QTKD, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
3. Thẳng thắn, trung thực, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc
4. Tự tin, giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng quan hệ và thuyết phục khách hàng, biết cách tự sắp xếp công việc hiệu quả.
Tại Công ty TNHH Edelkochen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Edelkochen Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI