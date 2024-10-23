Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Kiểm tra nhập chứng từ
Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ thanh toán: Đề nghị chi, đề nghị tạm ứng, hạch toán tạm ứng Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ đề xuất: Đề xuất chi phí, Đề xuất phế liệu, Đề xuất chi phí mua vật tư, Đề xuất mua thiết bị, Đề xuất sửa chữa, Đề xuất khác khi phát sinh, Lệnh xuất hàng...) Nhập chứng từ thu chi TM vào ERP
Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ thanh toán: Đề nghị chi, đề nghị tạm ứng, hạch toán tạm ứng
Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ đề xuất: Đề xuất chi phí, Đề xuất phế liệu, Đề xuất chi phí mua vật tư, Đề xuất mua thiết bị, Đề xuất sửa chữa, Đề xuất khác khi phát sinh, Lệnh xuất hàng...)
Nhập chứng từ thu chi TM vào ERP
2. Kho - Nhập xuất tồn
Nhập chứng từ kho : nhận chứng từ từ bộ phận kho, hạch toán vào phần mềm Smartpro Đối chiếu Nhập - Xuất - Tồn Cập nhật giá mua, giá bán từ ERP vào phần mềm Smartpro Cập nhật các chi phí nhập hàng vào giá vốn và thực hiện các thao tác luân chuyển chứng từ nhập hàng, công nợ trên ERP Theo dõi chênh lệch cân Kiểm kê tồn kho định kỳ Theo dõi xuất nhập tồn kho CN Hải Phòng
Nhập chứng từ kho : nhận chứng từ từ bộ phận kho, hạch toán vào phần mềm Smartpro
Đối chiếu Nhập - Xuất - Tồn
Cập nhật giá mua, giá bán từ ERP vào phần mềm Smartpro
Cập nhật các chi phí nhập hàng vào giá vốn và thực hiện các thao tác luân chuyển chứng từ nhập hàng, công nợ trên ERP
Theo dõi chênh lệch cân
Kiểm kê tồn kho định kỳ
Theo dõi xuất nhập tồn kho CN Hải Phòng
3. Công việc khác
Tổng hợp và so sánh kế hoạch mua hàng - thực tế mua hàng BTN, gửi cho Quản lý. Tổng hợp công nợ phải trả (cập nhật chứng từ liên tục xuất báo cáo từ ERP) Các công việc khác theo yêu cầu của Chủ Quản
Tổng hợp và so sánh kế hoạch mua hàng - thực tế mua hàng BTN, gửi cho Quản lý.
Tổng hợp công nợ phải trả (cập nhật chứng từ liên tục xuất báo cáo từ ERP)
Các công việc khác theo yêu cầu của Chủ Quản

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân kế toán/ tài chính; tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm đến 3 năm ở vị trí tương đương Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chủ yếu liên quan mua hàng, kho, thu chi; có khả năng theo dõi và phân tích số liệu Kỹ năng: - Kỹ năng lập kế hoạch và giám sát công việc - Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống - Kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin - Sử dụng thành thạo phần mềm ERP hoặc các phần mềm kế toán khác tương tụ - Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point,... - Biết cách sử dụng các thiết bị văn phòng (máy in, fax, ..)"
Cử nhân kế toán/ tài chính; tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm đến 3 năm ở vị trí tương đương
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chủ yếu liên quan mua hàng, kho, thu chi; có khả năng theo dõi và phân tích số liệu
Kỹ năng: - Kỹ năng lập kế hoạch và giám sát công việc - Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống - Kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin - Sử dụng thành thạo phần mềm ERP hoặc các phần mềm kế toán khác tương tụ - Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point,... - Biết cách sử dụng các thiết bị văn phòng (máy in, fax, ..)"

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 1 lần trong 1 năm Sinh nhật, Trung thu, Tết, .. Xe đưa đón từ Tân Bình, Tp.HCM <-> Nhà máy Công ty cung cấp bữa trưa Được review lương mỗi năm 12 ngày phép, mỗi 5 năm thâm niên được cộng (+) 1 ngày phép Gói vay tín chấp lãi xuất thấp Đào tạo và lộ trình thăng tiến
Được đi du lịch 1 lần trong 1 năm
Sinh nhật, Trung thu, Tết, ..
Xe đưa đón từ Tân Bình, Tp.HCM <-> Nhà máy
Công ty cung cấp bữa trưa
Được review lương mỗi năm
12 ngày phép, mỗi 5 năm thâm niên được cộng (+) 1 ngày phép
Gói vay tín chấp lãi xuất thấp
Đào tạo và lộ trình thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô G02, ĐT 823B, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

