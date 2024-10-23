Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Kiểm tra nhập chứng từ

Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ thanh toán: Đề nghị chi, đề nghị tạm ứng, hạch toán tạm ứng Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ đề xuất: Đề xuất chi phí, Đề xuất phế liệu, Đề xuất chi phí mua vật tư, Đề xuất mua thiết bị, Đề xuất sửa chữa, Đề xuất khác khi phát sinh, Lệnh xuất hàng...) Nhập chứng từ thu chi TM vào ERP

Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ thanh toán: Đề nghị chi, đề nghị tạm ứng, hạch toán tạm ứng

Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ đề xuất: Đề xuất chi phí, Đề xuất phế liệu, Đề xuất chi phí mua vật tư, Đề xuất mua thiết bị, Đề xuất sửa chữa, Đề xuất khác khi phát sinh, Lệnh xuất hàng...)

Nhập chứng từ thu chi TM vào ERP

2. Kho - Nhập xuất tồn

Nhập chứng từ kho : nhận chứng từ từ bộ phận kho, hạch toán vào phần mềm Smartpro Đối chiếu Nhập - Xuất - Tồn Cập nhật giá mua, giá bán từ ERP vào phần mềm Smartpro Cập nhật các chi phí nhập hàng vào giá vốn và thực hiện các thao tác luân chuyển chứng từ nhập hàng, công nợ trên ERP Theo dõi chênh lệch cân Kiểm kê tồn kho định kỳ Theo dõi xuất nhập tồn kho CN Hải Phòng

Nhập chứng từ kho : nhận chứng từ từ bộ phận kho, hạch toán vào phần mềm Smartpro

Đối chiếu Nhập - Xuất - Tồn

Cập nhật giá mua, giá bán từ ERP vào phần mềm Smartpro

Cập nhật các chi phí nhập hàng vào giá vốn và thực hiện các thao tác luân chuyển chứng từ nhập hàng, công nợ trên ERP

Theo dõi chênh lệch cân

Kiểm kê tồn kho định kỳ

Theo dõi xuất nhập tồn kho CN Hải Phòng

3. Công việc khác

Tổng hợp và so sánh kế hoạch mua hàng - thực tế mua hàng BTN, gửi cho Quản lý. Tổng hợp công nợ phải trả (cập nhật chứng từ liên tục xuất báo cáo từ ERP) Các công việc khác theo yêu cầu của Chủ Quản

Tổng hợp và so sánh kế hoạch mua hàng - thực tế mua hàng BTN, gửi cho Quản lý.

Tổng hợp công nợ phải trả (cập nhật chứng từ liên tục xuất báo cáo từ ERP)

Các công việc khác theo yêu cầu của Chủ Quản

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân kế toán/ tài chính; tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm đến 3 năm ở vị trí tương đương Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chủ yếu liên quan mua hàng, kho, thu chi; có khả năng theo dõi và phân tích số liệu Kỹ năng: - Kỹ năng lập kế hoạch và giám sát công việc - Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống - Kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin - Sử dụng thành thạo phần mềm ERP hoặc các phần mềm kế toán khác tương tụ - Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point,... - Biết cách sử dụng các thiết bị văn phòng (máy in, fax, ..)"

Cử nhân kế toán/ tài chính; tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm đến 3 năm ở vị trí tương đương

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chủ yếu liên quan mua hàng, kho, thu chi; có khả năng theo dõi và phân tích số liệu

Kỹ năng: - Kỹ năng lập kế hoạch và giám sát công việc - Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống - Kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin - Sử dụng thành thạo phần mềm ERP hoặc các phần mềm kế toán khác tương tụ - Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point,... - Biết cách sử dụng các thiết bị văn phòng (máy in, fax, ..)"

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 1 lần trong 1 năm Sinh nhật, Trung thu, Tết, .. Xe đưa đón từ Tân Bình, Tp.HCM <-> Nhà máy Công ty cung cấp bữa trưa Được review lương mỗi năm 12 ngày phép, mỗi 5 năm thâm niên được cộng (+) 1 ngày phép Gói vay tín chấp lãi xuất thấp Đào tạo và lộ trình thăng tiến

Được đi du lịch 1 lần trong 1 năm

Sinh nhật, Trung thu, Tết, ..

Xe đưa đón từ Tân Bình, Tp.HCM <-> Nhà máy

Công ty cung cấp bữa trưa

Được review lương mỗi năm

12 ngày phép, mỗi 5 năm thâm niên được cộng (+) 1 ngày phép

Gói vay tín chấp lãi xuất thấp

Đào tạo và lộ trình thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin