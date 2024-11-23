Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội
Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: A20
- BT3
- KĐT Mỹ ĐÌnh 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, tp Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 13 Triệu
Theo dõi số liệu thu chi hằng ngày, theo dõi hóa đơn GTGT đầu ra đầu vào.
Lập tờ khai thuế GTGT theo tháng và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán.
Hoàn thiện hồ sơ sổ sách báo cáo, in lưu trữ chứng từ phục vụ thanh quyết toán thuế theo phần việc được giao.
Các công việc khác do cấp trên giao phù hợp với vị trí công việc đảm nhận.
Báo cáo công việc với Kế toán Trưởng và Giám đốc công ty.
Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thành thạo word, excel và mong muốn gắn bó lâu dài
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên làm trong lĩnh vực Kế toán/ Kiểm toán/ Tài Chính
Tại Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Giờ làm việc linh hoạt- yêu cầu đủ 8 tiếng/ ngày (VD: 7h30 đến- 5h00 về, 8h đến- 5h30 về,......)
Tham gia BHXH sau khi lên nhân viên chính thức
Tham gia du lịch, team buiding cùng công ty (1 năm 2 lần)
Thưởng lễ tết đầy đủ: Tết dương, tết âm, 8/3, 30/4-1/5, 2/9, 20/10....
Lương từ 7.000.000 - 13.000.000
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
