Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A20 - BT3 - KĐT Mỹ ĐÌnh 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, tp Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Theo dõi số liệu thu chi hằng ngày, theo dõi hóa đơn GTGT đầu ra đầu vào.

Lập tờ khai thuế GTGT theo tháng và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán.

Hoàn thiện hồ sơ sổ sách báo cáo, in lưu trữ chứng từ phục vụ thanh quyết toán thuế theo phần việc được giao.

Các công việc khác do cấp trên giao phù hợp với vị trí công việc đảm nhận.

Báo cáo công việc với Kế toán Trưởng và Giám đốc công ty.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thành thạo word, excel và mong muốn gắn bó lâu dài

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên làm trong lĩnh vực Kế toán/ Kiểm toán/ Tài Chính

Ưu tiên ứng viên sinh năm 1994, 1995, 1998, 2003

Tại Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Giờ làm việc linh hoạt- yêu cầu đủ 8 tiếng/ ngày (VD: 7h30 đến- 5h00 về, 8h đến- 5h30 về,......)

Tham gia BHXH sau khi lên nhân viên chính thức

Tham gia du lịch, team buiding cùng công ty (1 năm 2 lần)

Thưởng lễ tết đầy đủ: Tết dương, tết âm, 8/3, 30/4-1/5, 2/9, 20/10....

Lương từ 7.000.000 - 13.000.000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin