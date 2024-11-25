Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Bình Minh, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Gom chứng từ gốc từ tài xế cont + tải hàng ngày.
2. Chi tất toán tiền hóa đơn cho tài xế khi nhận được chứng từ.
3. Tra cứu và in hóa đơn trả khách hàng đúng hạn.
4. Theo dõi các chi phí bãi xe, sữa chữa xe.
5. Lên kế hoạch tạm ứng và hoàn ứng chi phí vận hành của đội xe.
6. Nhập và đối chiếu bảng kê vận chuyển xe với kế toán văn phòng và điều độ
7. Giải quyết các vấn đề liên quan đến hóa đơn chi hộ với tài xế và depot.
8. Các công công việc cấp trên giao .
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1.Thành thạo tin học văn phòng thông dụng (Word, Excel, Internet, Outlook...)
2.Ngoại ngữ : đọc hiểu cơ bản
3.Có kiến thức về nghiệp vụ kế toán
4.Công việc cần giải quyết cẩn thận - tỷ mỉ
5.Có phẩm chất phù hợp công việc kế toán: cẩn thận, kiên nhẫn, siêng năng, chịu học hỏi
6.Có tinh thần đồng đội, làm việc nhóm hiệu quả, tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp.
7.Tuân thủ tốt nội quy công ty.
Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13 theo quy định của Nhà nước.
Hưởng chế độ bảo hiểm theo luật và các quy định khác của Công ty
Kiểm tra sức khỏe hàng năm
Du lịch, nghỉ mát, team building cùng công ty.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Mức lương cạnh tranh với thị trường, thỏa thuận theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
