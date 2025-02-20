Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA
- Bình Dương: Phường Hòa Lợi, Bến Cát, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Nhập, xuất kho đúng quy định và các nguyên tắc quản lý kho, thiết lập hồ sơ và cập nhật kịp thời.
- Giữ gìn kho sạch sẽ, ngăn nắp. Thường xuyên kiểm tra mối mọt, ẩm ướt đề xuất biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện những biểu hiện bắt thường về chất lượng hàng hoa hoặc những nguyên nhân có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
- Báo cáo tồn kho với Quản lý trực tiếp hoặc Ban Giám đốc khi có yêu cầu.
- Có kinh kinh nghiệm làm việc, hiểu biết về đông dược, y học cổ truyền… là một lợi thế.
- Hiểu các nguyên tắc quản lý kho, thủ tục nhập - xuất và đánh dấu sản phẩm. Có kiến thức liên quan đến GDP.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
- Kỹ năng sắp xếp.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc theo nhóm và tuân thủ quy định.
Có khả năng làm việc theo ca.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
